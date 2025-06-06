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05:18, 6 июня 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели еще в одном столичном аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ограничения на полеты ввели еще в одном столичном аэропорту: Внуково. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — написал Кореняко.

Ранее для обеспечения безопасности временно ограничили работу два подмосковных аэропорта — Домодедова и международный аэропорт Жуковский. С 3:40 по мск они перестали принимать и отправлять самолеты.

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