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05:50, 6 июня 2025Россия

Путина поблагодарили за исправление ошибки в слове «Крым»

Ректор Рудяков: Путин, вернув Крым, исправил ошибку в названии полуострова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетПраздники в России

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Возвращение Крыма в состав России в 2014 году привело к «исправлению ошибки» в названии полуострова. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков, передает ТАСС.

Во время заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, депутат выразил благодарность российскому лидеру за возможность говорить на русском языке. В ходе своего выступления Рудяков процитировал часть стихотворения «Работа над ошибками» Анатолия Пшеничного.

«Нам вопрос этот не на засыпку, за отцов отвечают сыны. Мы сумели исправить ошибку: в слове "Крым" снова пишется "Ы"!» — сказал ректор.

Ранее Путин придумал новый праздник в стране — День языков народов России. Он предложил отмечать данный праздник 8 сентября, в день рождения поэта и прозаика Расула Гамзатова.

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