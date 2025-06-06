Ректор Рудяков: Путин, вернув Крым, исправил ошибку в названии полуострова

Возвращение Крыма в состав России в 2014 году привело к «исправлению ошибки» в названии полуострова. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма, ректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков, передает ТАСС.

Во время заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин, депутат выразил благодарность российскому лидеру за возможность говорить на русском языке. В ходе своего выступления Рудяков процитировал часть стихотворения «Работа над ошибками» Анатолия Пшеничного.

«Нам вопрос этот не на засыпку, за отцов отвечают сыны. Мы сумели исправить ошибку: в слове "Крым" снова пишется "Ы"!» — сказал ректор.

Ранее Путин придумал новый праздник в стране — День языков народов России. Он предложил отмечать данный праздник 8 сентября, в день рождения поэта и прозаика Расула Гамзатова.