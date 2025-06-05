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18:08, 5 июня 2025Моя страна

Владимир Путин придумал новый праздник в стране

Президент России Путин придумал новый праздник — День языков народов России
Екатерина Ештокина

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин придумал новый праздник в стране — День языков народов России. Об этом он заявил на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, трансляция которого велась в Telegram-канале Кремля.

Глава государства предложил отмечать данный праздник 8 сентября, в день рождения поэта и прозаика Расула Гамзатова. «Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка — аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — пояснил Путин.

Ранее в июне Путин также призвал избавиться от засоряющих русский язык слов. Он напомнил, что существуют термины, которые имеют аналоги вульгарным и механическим иностранным заимствованиям.

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