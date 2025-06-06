Работа саперов на месте минирования машины в Москве попала на видео

Появилось видео работы саперов у заминированного авто на улице Леси Украинки

На видео попала работа саперов на месте минирования автомобиля каршеринга, припаркованного на улице Леси Украинки в Москве. Ролик публикует Telegram-канал «112».

На кадрах виден белый автомобиль Kia, а также машины саперов.

Как уточняет «112», работа по разминированию уже завершена. Саперы изъяли подозрительную коробку, поместили ее в специальный ящик и увезли.

Заминированный автомобиль на улице Леси Украинки был обнаружен утром в пятницу, 6 июня. Спустя некоторое время стало известно и о втором подозрительном авто — белом BMW, оставленном на Молодогвардейской улице. Сейчас его тоже проверяют.

