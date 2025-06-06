Раскрыт приятный способ профилактики болезней сердца

Кардиолог Игнасио Фернандес Лосано заявил, что существует приятный способ профилактики болезней сердца. Его врач раскрыл в беседе с изданием 20minutos.

По словам Лосано, риск развития инфаркта снижает регулярный секс. Он объяснил этот факт тем, что во время полового акта вырабатываются вещества, расширяющие сосуды и, следовательно, улучшающие циркуляцию крови, что полезно для профилактики образования тромбов. Также врач заявил, что секс является оптимальным аэробным упражнением.

В свою очередь, кардиолог Хосе Абельян не стал называть конкретное количество половых актов для профилактики патологий сердца. По его словам, чем больше человек занимается сексом, тем лучше не только для этого органа, но и для всего организма.

Ранее кардиолог Алексей Утин назвал искажающие результат измерения артериального давления неожиданные факторы. По его словам, перед процедурой обязательно стоит сходить в туалет.