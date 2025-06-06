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11:41, 6 июня 2025Россия

Россияне подрались из-за мороженого и попали на видео

В центре Екатеринбурга двое взрослых подрались из-за эскимо
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В центре Екатеринбурга двое взрослых подрались из-за эскимо. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как мужчина с детьми о чем-то спорят с прохожей. Когда семья начинает удаляться, женщина хватает из рук горожанина мороженое. Тот в ответ обливает ее водой, после чего оппонентка хватает его за футболку.

Впоследствии один из участников конфликта рассказал, что в магазине приобрел детям десерт. Как утверждает екатеринбуржец, его ребенок подарил мороженое покупательнице. После этого мужчина попросил перевести ему деньги за угощение. Женщина отказалась и разорвала ему майку за 3000 рублей.

Ранее стало известно, что жители Мелеуза подрались в очереди за маслом возле молочноконсервного комбината.

ЖЗЛ
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