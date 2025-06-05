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12:29, 5 июня 2025Россия

Россияне подрались в очереди за маслом и попали на видео

Жители Мелеуза подрались в очереди за маслом возле молочноконсервного комбината
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Жители города Мелеуз в Башкирии подрались в очереди за маслом возле молочноконсервного комбината. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Ufa1.ru.

На представленном ролике видно, как россиянин в олимпийке бежит к двери, расталкивая людей, этот шаг возмущает горожан. Один из местных жителей начал спор с мужчиной. Быстро разборка с ругательствами перерастает в потасовку.

По сведениям издания, жители Мелеуза утверждали, что масло продают только в одном месте, поэтому на пути к нему образовалась давка.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках продавщицы избили вынесшую из магазина 20 пачек сливочного масла.

До этого в Чебоксарах мужчина с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки.

Вот это да!
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