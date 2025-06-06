Россиянка напоила пятимесячного ребенка водой с лимонной кислотой

В Видном мать случайно напоила пятимесячного ребенка водой с лимонной кислотой

В подмосковном Видном мать случайно напоила пятимесячного ребенка водой с лимонной кислотой. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По сведениям издания, россиянка промывала чайник от накипи, внутри была вода с лимонной кислотой.

Спустя некоторое время она забыла, что в чайнике осталась опасная жидкость и смешала с ней смесь для ребенка. Младенец стал морщиться и неохотно пил, тогда родительница вспомнила про чистку накипи и сразу же вызвала врачей. Скорая помощь доставила семью в Видновскую больницу.

Мальчику сделали промывание желудка, назначили инфузионную терапию, которая способствовала оперативному выведению кислоты из организма.

Ранее сообщалось, что в Дагестане трехлетняя девочка дала брату средство для мытья плит, ребенок попал в больницу.