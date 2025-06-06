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20:03, 6 июня 2025Россия

Российский регион попал под массированный удар беспилотников ВСУ

Более десяти населенных пунктов и город Белгородской области попали под удар ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Белгородская область подверглась массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар попали 13 населенных пунктов и город. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, атакованы села Стрелецкое, Лозовое, Бессоновка, Мокрая Орловка, Верхние Лубянки, Волчья Александровка, Стригуны, Новая Таволжанка, Вознесеновка, Пристень, а также поселки Комсомольский, Октябрьский и хутор Ржавец.

Из сводки Гладкова следует, что беспилотник также ударил по городу Валуйки. По предварительным данным, пострадавших в результате атак нет.

В ночь на 6 июня Украина выпустила по территории России 174 беспилотника. По сообщению Минобороны, все БПЛА были уничтожены и перехвачены над регионами. Уточняется, что попытка атаки была предотвращена в Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областях, а также в Московском регионе и Республике Крым.

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