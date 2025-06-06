Система ПВО сбила еще три летевших на Москву БПЛА

Собянин: Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших к Москве

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на российскую столицу. Об отражении атаки сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще три беспилотника, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил об отражении атаки шести БПЛА, летевших к столице. По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.