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04:03, 6 июня 2025Россия

Система ПВО сбила еще три летевших на Москву БПЛА

Собянин: Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших к Москве
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на российскую столицу. Об отражении атаки сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще три беспилотника, летевших на Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил об отражении атаки шести БПЛА, летевших к столице. По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

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