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20:38, 6 июня 2025Бывший СССР

Токаев призвал реформировать ООН

Токаев призвал реформировать структуры ООН, в том числе Совбез
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Казахстана Косым Жомарт-Токаев призвал реформировать структуры ООН, в том числе Совет Безопасности. Об этом он сообщил изданию The Hill.

По словам главы государства, реформы нужны, чтобы включить больше голосов из-за пределов постоянных пяти членов: США, Великобритании, Франции, России и Китая. Он добавил, что только в таком случае ООН сможет лучше решать разнообразные и неотложные региональные проблемы. Среди главных угроз для мира казахстанский лидер назвал пандемии, изменение климата и ядерное самоуничтожение.

«Мы достигли определенного прогресса. Но факт, что мы по-прежнему живем всего в секундах от полного самоуничтожения, свидетельствует о полном провале наших коллективных мер и потере возможностей, подаренных нам годами мирного времени», — подчеркнул политик.

Ранее Токаев сообщил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство. Он также напомнил, что республика присоединилась к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия и Договору о нераспространении ядерного оружия, поэтому этот тип вооружений ей не нужен.

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