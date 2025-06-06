Три человека пострадали в Тамбовской области после налета украинских беспилотников

Врио тамбовского губернатора Первышов: Три человека пострадали при налете БПЛА

Три человека пострадали при налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Мичуринск Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов в Telegram.

Как рассказал чиновник, двое из пострадавших госпитализированы. Также, по его словам, при ударе беспилотника произошел пожар на одном из предприятий региона.

«На месте инцидента работают правоохранительные органы. Получаю всю оперативную информацию, ситуацию держу на личном контроле», — написал в блоге Первышов.

Известно, что Украина за ночь выпустила по территории России 174 БПЛА и попытались ударить по территории России тремя управляемыми ракетами «Нептун-МД».