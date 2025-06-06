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14:27, 6 июня 2025Бывший СССР

В Белоруссии задержали мужчину с беспилотником

На границе с Литвой задержали белоруса с беспилотником
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Гродненской области был задержан белорус с беспилотником. Об этом сообщает пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

«На границе с Литвой задержали нарушителя с беспилотником (...) При осмотре построек изъяты беспилотник и пульт управления к нему, восемь аккумуляторных батарей, зарядная станция и GPS-трекер», — сказано в публикации.

Согласно информации ведомства, сейчас проводится проверка для установления факта нарушения мужчиной законодательства.

Ранее стало известно, что Литва развернула полевой лагерь под названием «София» на границе с Белоруссией. Это крупнейшая часть на территории республики.

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