В двух российских регионах отразили атаку ВСУ

Минобороны: Над Белгородской и Курской областями сбили украинские БПЛА

В двух российских регионах отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что с 11:00 до 11:45 по московскому времени дежурные системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Два из них были уничтожены над Белгородской областью, а еще один — над Курской.

Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с ударом беспилотника украинских войск по зданию суда в Белгороде в тот момент, когда он находился внутри. Ролик начинается с того, как Гладков осматривает последствия первой атаки беспилотника на здание суда.