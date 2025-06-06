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13:23, 6 июня 2025Россия

В двух российских регионах отразили атаку ВСУ

Минобороны: Над Белгородской и Курской областями сбили украинские БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В двух российских регионах отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что с 11:00 до 11:45 по московскому времени дежурные системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Два из них были уничтожены над Белгородской областью, а еще один — над Курской.

Каких-либо других подробностей о боестолкновении в оборонном ведомстве не привели.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с ударом беспилотника украинских войск по зданию суда в Белгороде в тот момент, когда он находился внутри. Ролик начинается с того, как Гладков осматривает последствия первой атаки беспилотника на здание суда.

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