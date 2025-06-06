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12:24, 6 июня 2025Экономика

В Европе заявили о победе над инфляцией

Глава Банка Франции Де Гало заявил о победе ЕЦБ над инфляцией
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) одержало победу над инфляцией, добившись своей денежно-кредитной политикой низких темпов роста потребительских цен в регионе. Об этом заявил глава Банка Франции и член управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало, его слова приводит «Интерфакс».

В настоящее время темпы роста потребительских цен в республике оцениваются в 1 процент, а в еврозоне в целом показатель составляет 1,9 процента. Это — ниже установленной для региона цели 2 процента. До конца 2025 года средняя инфляция в еврозоне ожидается на целевом уровне, резюмировал Де Гало.

Изначально существовали риски, что повышенные импортные пошлины США могут негативным образом сказаться на темпе роста потребительских цен в европейских странах. Однако эти опасения к настоящему времени не подтвердились, отметил глава французского ЦБ. Ужесточение торговой политики США негативным образом сказалось на состоянии как американского, так и европейского рынка. Однако наибольший ущерб от импортных пошлин понесли американские потребители, заявил Де Гало. «У нас нет последствий в виде ускорения инфляции», — заключил руководитель французского регулятора.

Руководство ЕЦБ продолжает ослабляться свою денежно-кредитную политику. Ранее совет директоров европейского регулятора в восьмой раз кряду понизил ключевые процентные ставки. На этот раз ЕЦБ снизил ставки на 25 базисных пунктов. Депозитная составила 2 процента, базовая — 2,15 процента, а маржинальная кредитная — 2,4 процента. Глава ЕЦБ Кристин Лагард по итогам июньского заседания совета директоров заявила, что европейский регулятор приближается к окончанию цикла снижения ставок на фоне приближения инфляции к целевому показателю.

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