В Кремле объяснили причины начала СВО

Песков: РФ начала СВО, когда исчерпались шансы дипломатического урегулирования

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, когда были исчерпаны шансы политико-дипломатического урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Именно поэтому выполняется специальная военная операция. После того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что политико-дипломатические средства были исчерпаны после того, как Запад полностью отверг все инициативы Москвы.

Ранее в Кремле обвинили Киев в терактах в Курской и Брянской областях. По словам Пескова, решение об атаках на данные объекты не могло приниматься без «высшего политического уровня» Украины.