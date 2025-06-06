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13:13, 6 июня 2025Бывший СССР

В Кремле объяснили причины начала СВО

Песков: РФ начала СВО, когда исчерпались шансы дипломатического урегулирования
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, когда были исчерпаны шансы политико-дипломатического урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Именно поэтому выполняется специальная военная операция. После того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что политико-дипломатические средства были исчерпаны после того, как Запад полностью отверг все инициативы Москвы.

Ранее в Кремле обвинили Киев в терактах в Курской и Брянской областях. По словам Пескова, решение об атаках на данные объекты не могло приниматься без «высшего политического уровня» Украины.

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