В Москве закрасили стену Цоя

Стену Цоя в Москве закрасили для реставрации ко дню рождения музыканта

В центре Москвы на Арбате закрасили стену, посвященную лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Светлой краской стену покрыли художники, которые решили отреставрировать ее ко дню рождения музыканта. «Это была моя давняя мечта. Я организовала небольшую нашу группу, мы организовали сбор средств и, получается, творим историю, переделываем стену Цоя ко дню его рождения. Потому что она была рисунок на рисунок, надпись на надписи, в общем, в безобразном виде», — рассказала организатор работ Кристина Журавлева журналисту.

Художники планируют восстановить прежний портрет Цоя, нарисовать его личные рисунки, а также написать строки из его песен. Уточняется, что работы были согласованы с властями района.

Ранее стало известно, что со стены Цоя убрали граффити, посвященное рэперу Паше Технику, который ушел из жизни в апреле. Большая наклейка с изображением последнего появилась и поверх граффити с изображением Цоя. Убрать изображение целиком не удалось — наклейку смогли удалить лишь по краям.