Стене Цоя в Москве вернули прежний вид

Со стены Виктора Цоя в центре Москвы убрали граффити в честь Паши Техника

Со стены Виктора Цоя на московском Арбате убрали граффити, посвященное рэперу Паше Технику. О возвращении прежнего вида достопримечательности в центре столицы сообщает РИА Новости.

Стрит-арт в честь Паши Техника появилось там в апреле, после кончины артиста. Спустя время его заклеили плакатами с изображением Цоя. Сейчас их убрали, а граффити с рэпером стерли. Стена Цоя выглядит так же, как и до этого.

В Санкт-Петербурге фанаты Паши Техника заклеили граффити с Виктором Цоем большой наклейкой с изображением рэпера в маске черной гориллы. Убрать изображение полностью не удалось — наклейку получилось содрать лишь по краям.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.