В Петербурге фанаты Паши Техника заклеили мурал с Цоем

В Петербурге мурал с Цоем закрыли наклейкой с Пашей Техником

Еще одно граффити, посвященное лидеру группы «Кино» Виктору Цою, стало объектом вандализма со стороны фанатов рэпера Паши Техника. Речь идет о мурале в Санкт-Петербурге, сообщают РИА Новости.

Портрет Цоя размещен в одноименном сквере в Петроградском районе, неподалеку от легендарной «Камчатки». Котельная является местом паломничества для поклонников рокера, поскольку Цой работал там кочегаром в 80-х. Во вторник, 15 апреля, поверх граффити неизвестные разместили большую наклейку с изображением Паши Техника в маске черной гориллы. Маска была частью образа Техника в начале его творческого пути — в ней рэпер периодически появлялся перед слушателями в своих видео в соцсетях. Убрать наклейку не удалось — содрать ее получилось лишь по краям.

Знаменитую «Стену Цоя» в Москве перекрыли надписью в честь Паши Техника ночью 10 апреля. В ответ на это столичные фанаты фронтмена «Кино» наклеили поверх надписи плакаты, где Цой показывает средний палец, дополнив их фразой «Цой жив, Техник мертв». Позднее граффити перекрасили, вернув стене прежний вид.

Паши Техника не стало 4 апреля. До этого он несколько дней пребывал в состоянии искусственной комы в больнице Таиланда после отравления неизвестными веществами. Рэперу было 40 лет. Прощание с ним прошло 11 апреля.