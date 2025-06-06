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14:30, 6 июня 2025Бывший СССР

В Нацбанке Украины назвали число покинувших страну беженцами граждан

Нацбанк Украины: Число покинувших беженцами страну граждан достигло 6,9 млн
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Число граждан Украины, покинувших страну беженцами, достигло почти семи миллионов человек. Об этом со ссылкой на данные Национального банка Украины сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«По состоянию на апрель за границей находятся 6,9 млн украинцев, сообщил Нацбанк в своем июньском макроэкономическом и монетарном обзоре», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинцы продолжают активно покидать страну. Так, с начала 2025 года только легально покинули 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что из-за мобилизации в селах на западе Украины почти не осталось мужчин. По словам взятых в плен бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, военкоматы призвали почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях.

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