Нацбанк Украины: Число покинувших беженцами страну граждан достигло 6,9 млн

Число граждан Украины, покинувших страну беженцами, достигло почти семи миллионов человек. Об этом со ссылкой на данные Национального банка Украины сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«По состоянию на апрель за границей находятся 6,9 млн украинцев, сообщил Нацбанк в своем июньском макроэкономическом и монетарном обзоре», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинцы продолжают активно покидать страну. Так, с начала 2025 года только легально покинули 100 тысяч человек.

Ранее стало известно, что из-за мобилизации в селах на западе Украины почти не осталось мужчин. По словам взятых в плен бойцов 425-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, военкоматы призвали почти все мужское население из сел во Львовской и Житомирской областях.