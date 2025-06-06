В России пожаловались на засилье одинаковых китайских машин

Аналитик Петров: Россию заполонили слаборазличимые по внешнему виду машины КНР

Массовый уход европейских, южнокорейских, японских и американских автопроизводителей с российского рынка привел к засилью китайских марок, дизайн и технические начинки которых слабо различаются. Об этой проблеме заявил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров, его слова приводит «Автостат».

После 2022 года на российский рынок помимо крупных китайских производителей также вышло множество их суббрендов (отдельных брендов, созданных под «крылом» материнского). Это было обусловлено желанием их владельцев «развести» модели по ценовым и имиджевым нишам, пояснил аналитик. В результате в России стали развивать продажи такие компании, как Exeed, позиционирующая себя в качестве премиальной марки, Jetour, ориентированная на «молодежный» сегмент, среднеценовая Omoda, бюджетный Kaiyi и т.д. Активное распространение машин китайских суббрендов привело к тому, что россияне стали путаться в них, посетовал эксперт.

На фоне «беспрецедентного наплыва» доверие потребителей к подобного рода маркам снижается, отметил Петров. Зачастую эти автомобили мало чем отличаются друг от друга, что в еще большей степени затрудняет выбор. «Есть примеры, когда автопроизводители переименовывают суббренды и модели, а различия между ними минимальны», — резюмировал Петров.

О проблеме засилья одинаковых китайских машин заявила и директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Она назвала подобную тактику автопроизводителей из КНР «бейджинжинирингом», когда на одну и ту же модель устанавливаются разные эмблемы. Это может создавать видимость разнообразия на российском рынке, однако в долгосрочной перспективе такого рода стратегия в конечном счете подрывает доверие потребителей, заключила она.

Доверие россиян к китайским автопроизводителям падает не только из-за «бейджинжиниринга». В последнее время все больше вопросов стало возникать к качеству сборки и технической начинке подобных автомобилей. Россиян, в частности, беспокоит слабый уровень адаптации ряда моделей к непростым климатическим условиям, в особенности к низким температурам зимой. Среди самых распространенных проблем китайских машин пользователи называют быстрое покрытие ржавчиной кузова, заполнение снегом салона при непогоде, протекание крыши, спонтанно возникающие ошибки в работе двигателя и так далее. На этом фоне продажи китайских машин в России в 2025 году начали стабильно снижаться, что привело к падению рентабельности бизнеса ряда марок. Только за первый квартал в стране закрылись в общей сложности 213 автосалонов брендов КНР. В обозримой перспективе рынок могут покинуть до 10 марок, включая Kaiyi, Skywell, SWM, Haima и VGV.