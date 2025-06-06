В России рассказали о возможном ответе на теракты Украины

Коротченко: Ответный удар на теракты Киева может быть комбинированным

Вооруженные силы (ВС) России в ответ на недавние теракты Украины могут нанести комбинированный удар по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), а также баллистическими ракетами типа «Искандер» и «Кинжал». О возможном ответе рассказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, при планировании удара возмездия будет учитываться возможность использования Украиной западных систем противовоздушной обороны (ПВО).

«По заранее назначенным объектам на Украине могут быть применены как баллистические ракеты, включая, очевидно, комплексы "Искандер-М" и "Кинжал", а также, возможно, и иные ракетные комплексы, крылатые ракеты морского и воздушного базирования, при наличии, повторюсь, соответствующего политического решения», — подчеркнул Коротченко.

Он уточнил, что целями ударов могут стать объекты железнодорожной, морской и иной логистики, используемые для поставки и транспортировки вооружения, а также места сборки вооружения и военной техники.

Ранее украинские паблики сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков в России. Также появились сведения о выходе в Черное море носителей ракет «Калибр». Однако официально информация не подтверждалась.