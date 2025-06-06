В сеть выложили фото Трампа с сыном Маска после обвинений в педофилии

Маску напомнили, что он оставлял сына с Трампом, после намека на педофилию

Политический аналитик Эдуардо Менони усомнился в словах американского миллиардера Илона Маска, намекнувшего на педофилию президента США Дональда Трампа. Он опубликовал на своей странице в соцсети X фотографии, на которых глава Белого дома проводит время с сыном Маска.

«То есть ты позволяешь человеку, предположительно связанному с таким педофилом, как Эпштейн, заботиться о твоем сыне? В этом нет никакого смысла, кто-то здесь говорит неправду», — написал Менони.

Ранее Маск заявил, что Трамп может фигурировать в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. По его словам, по этой причине файлы по Эпштейну публикуют не полностью.

Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать десятки девушек, в то числе несовершеннолетних. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до ареста.