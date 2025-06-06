В США рассказали о планах Украины по атаке кораблей ВМФ России в Тихом океане

WP: Киев планирует атаки на корабли ВМФ России в Тихом океане с помощью дронов

Киев планирует провести серию атак на корабли Военно-морского флота (ВМФ) России в Тихом океане с помощью беспилотников. Планы Украины раскрыло издание The Washington Post.

Как следует из публикации, Служба безопасности Украины готовит серию диверсионных операций, которые по своему эффекту должны быть похожи на недавнюю атаку на аэродромы стратегической авиации России. Отмечается, что одной из операций может быть стать внезапная атака на Тихоокеанский флот с использованием беспилотников.

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.

В прессе также сообщили, что Украина рассматривала возможность атаковать российских миротворцев в Приднестровье. По информации прессы, от этой операции было решено отказаться, чтобы не создавать еще один фронт.