Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 6 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о продолжении разработки Украиной сложных спецопераций на территории РФ

WP: Украина продолжает разработку спецопераций на территории России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Киев продолжает разрабатывать спецоперации на территории России, подобные атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные аэродромы. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Подготовка к скоординированным атакам (по военным аэродромам — прим. "Ленты.ру") на огромной территории России началась 18 месяцев назад. Другие сложные операции находятся в разработке, сообщают… источники в разведке», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что Москва ответит на недавние атаки Украины на военные аэродромы. «Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы», — заявил Трамп.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали беспилотники.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам Украины. В результате были повреждены промышленные и инфраструктурные объекты. В Киеве была поражена крупнейшая в городе ТЭЦ. Тернополь частично обесточен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поссорились. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?

    Заминированный в Москве автомобиль попал на видео

    Бывшая Маска предложила Трампу помощь в «расставании»

    Отец с сыном поймали крупного канального сомика и установили новый рекорд

    В Китае прокомментировали ссору Трампа и Маска

    Вдова солиста «На-На» рассказала о жизни без мужа

    Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300

    «Нам не нужно заходить во все крупные города». Российский генерал заявил о новой стратегии в зоне СВО

    Стало известно о продолжении разработки Украиной сложных спецопераций на территории РФ

    Внешний вид 54-летней телеведущей в мини-платье раскритиковали в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости