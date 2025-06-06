Стало известно о продолжении разработки Украиной сложных спецопераций на территории РФ

WP: Украина продолжает разработку спецопераций на территории России

Киев продолжает разрабатывать спецоперации на территории России, подобные атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные аэродромы. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Подготовка к скоординированным атакам (по военным аэродромам — прим. "Ленты.ру") на огромной территории России началась 18 месяцев назад. Другие сложные операции находятся в разработке, сообщают… источники в разведке», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что Москва ответит на недавние атаки Украины на военные аэродромы. «Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы», — заявил Трамп.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали беспилотники.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам Украины. В результате были повреждены промышленные и инфраструктурные объекты. В Киеве была поражена крупнейшая в городе ТЭЦ. Тернополь частично обесточен.