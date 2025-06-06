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04:04, 6 июня 2025Мир

Власти Северной Кореи вернули опрокинувшийся эсминец в вертикальное положение

ЦТАК: В КНДР вернули опрокинувшийся эсминец в вертикальное положение
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxar Technologies / Handout / Reuters

В Северной Корее специалисты вернули в вертикальное положение эсминец, который в мае опрокинулся во время церемонии спуска. На мероприятии присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын, передает ЦТАК.

Спецгруппа доложила 5 июня о ходе работ центральному военному комитету Трудовой партии Кореи. Несколькими днями ранее был восстановлен баланс корабля, а накануне эсминец был спущен на воду и пришвартован у причала.

Следующий этап работ пройдет в сухом доке Раджинского судоремонтного завода и займет около 10 дней.

Эсминец опрокинулся в порту Чхонджина. Ким Чен Ын внимательно наблюдал весь процесс аварии и дал оценку, что произошедшее является недопустимой серьезной аварией и преступлением. Политик потребовал восстановить корабль до июньского пленума Центрального комитета партии.

Также ранее стало известно, что трех человек арестовали из-за аварии при спуске на воду эсминца на верфи в Северной Корее. Однако подчеркивалось, что у корабля не обнаружили новых повреждений.

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