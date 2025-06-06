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21:44, 6 июня 2025Бывший СССР

Российский спецназ уничтожил два объекта ВСУ в Харьковской области

Работая над буферной зоной в Харьковской области, ВС РФ уничтожили объекты ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ, создавая на границе России буферную зону на харьковском направлении, уничтожили опорный пункт украинских войск и украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом рассказал офицер с позывным Барс, пишет РИА Новости.

По его словам, группа спецназа 44-го армейского корпуса ВС РФ атаковала два объекта. «С помощью ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами спецназ уничтожил опорный пункт ВСУ и пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что буферная зона безопасности на границе с Украиной может быть создана за несколько месяцев.

Российский лидер Владимир Путин принял решение о создании буферной зоны на границе с Украиной. Президент подчеркнул, что российские силы уже занимаются исполнением этого приказа. Он назвал зону безопасности необходимой.

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