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14:37, 5 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали срок создания буферной зоны на границе с Украиной

Депутат Колесник: Буферную зону на границе с Украиной можно создать за месяц
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Буферная зона безопасности на границе с Украиной может быть создана за несколько месяцев, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Это зависит от наших войск, от фортификаторов, от инженеров. Собственно, как будем работать, так и создадим. Плюс мы еще должны определиться по ширине этой буферной зоны, в зависимости от того, как будет себя вести противник. (…) Я думаю, месяц-другой успеем. Опыт есть создания, они же с контрнаступом облажались, не смогли пробиться», — сказал Колесник.

Отвечая на вопрос о том, какой может быть ширина буферной зоны, он заключил, что она должна не позволять немецким ракетам Taurus долетать до России, а их дальность — 2,5 тысячи километров.

Среди того, что необходимо создать в зоне безопасности, депутат назвал системы ПВО, противодронную защиту и системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее российский лидер Владимир Путин принял решение о создании буферной зоны на границе с Украиной. Президент подчеркнул, что российские вооруженные силы уже занимаются исполнением этого приказа. Он назвал зону безопасности необходимой.

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