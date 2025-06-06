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01:01, 6 июня 2025Путешествия

Заболевших в поезде детей поместили в стационар

14 детей, отравившихся в поезде Екатеринбург — Анапа, поместили в стационар
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

14 детей, отравившихся в поезде ЕкатеринбургАнапа, поместили в стационар, у них обнаружили норовирус. Об этом сообщил Минздрав Свердловской области в своем Telegram-канале.

«По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус 2 генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара», — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные дети находятся в изоляторе лагеря «Жемчужина» под медицинским наблюдением. В свою очередь, госпитализированные в Воронежской области пассажиры готовятся к выписке, после чего их привезут в лагерь.

Ранее сообщалось, что в пассажирском поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Анапу, произошла вспышка кишечной инфекции среди группы из 50 детей. Восьмерых пассажиров высадили в Воронежской области и отправили в больницу вместе с одним сопровождающим.

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