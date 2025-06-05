В следовавшем в Анапу поезде произошла вспышка кишечной инфекции среди детей

Роспотребнадзор: В поезде Екатеринбург — Анапа 8 детей подхватили норовирус

В пассажирском поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Анапу, произошла вспышка кишечной инфекции среди группы из 50 детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Уточняется, что норовирус подхватили восемь детей. Их высадили в Воронежской области и отправили в больницу вместе с одним сопровождающим. Они получают необходимое лечение.

Ранее стало известно, что в Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза. В итоге было возбуждено дело по части 1 статьи 236.

