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12:45, 5 июня 2025Путешествия

В следовавшем в Анапу поезде произошла вспышка кишечной инфекции среди детей

Роспотребнадзор: В поезде Екатеринбург — Анапа 8 детей подхватили норовирус
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

В пассажирском поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Анапу, произошла вспышка кишечной инфекции среди группы из 50 детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Уточняется, что норовирус подхватили восемь детей. Их высадили в Воронежской области и отправили в больницу вместе с одним сопровождающим. Они получают необходимое лечение.

Ранее стало известно, что в Угличе Ярославской области десятки человек отравились на теплоходе «Михаил Булгаков» во время круиза. В итоге было возбуждено дело по части 1 статьи 236.

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