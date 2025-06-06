Замужнюю туристку обвинили в приставаниях к 20-летнему в турецкой бане на отдыхе в Европе

Замужнюю туристку, отдыхавшую с супругом в Европе, обвинили в приставаниях к чужому мужчине. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

Уточняется, что 37-летняя ирландка остановилась с супругом в отеле курорта Магалуф, Испания. На отдыхе женщина отправилась в сауну, заметила там 20-летнего путешественника из Швеции и присела рядом с ним — между постояльцами завязался разговор. Вскоре мужчина отправился в турецкую баню, а туристка пошла за ним.

По данным источника, в бане отдыхающая начала сексуально домогаться мужчины, прикасаясь к его гениталиям без его согласия. Он попросил путешественницу остановиться, а затем предупредил персонал отеля. После этого женщину взяли под стражу и отправили в городской суд.

Сначала она отрицала обвинения, но в суде отметила, что сожалеет о своих действиях, поскольку полагала, что 20-летний молодой человек был в ней заинтересован, однако в правоохранительных органах эта информация не подтверждается. Женщину отпустили под залог, следствие продолжается.

Ранее отца шестерых детей обвинили в изнасиловании туристки в Греции. Мужчине удалось доказать свою невиновность в суде, однако он лишился жены.