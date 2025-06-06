Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:43, 6 июня 2025Путешествия

Замужнюю туристку обвинили в приставаниях к 20-летнему в турецкой бане на отдыхе в Европе

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kitreel / Shutterstock / Fotodom

Замужнюю туристку, отдыхавшую с супругом в Европе, обвинили в приставаниях к чужому мужчине. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

Уточняется, что 37-летняя ирландка остановилась с супругом в отеле курорта Магалуф, Испания. На отдыхе женщина отправилась в сауну, заметила там 20-летнего путешественника из Швеции и присела рядом с ним — между постояльцами завязался разговор. Вскоре мужчина отправился в турецкую баню, а туристка пошла за ним.

Материалы по теме:
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

По данным источника, в бане отдыхающая начала сексуально домогаться мужчины, прикасаясь к его гениталиям без его согласия. Он попросил путешественницу остановиться, а затем предупредил персонал отеля. После этого женщину взяли под стражу и отправили в городской суд.

Сначала она отрицала обвинения, но в суде отметила, что сожалеет о своих действиях, поскольку полагала, что 20-летний молодой человек был в ней заинтересован, однако в правоохранительных органах эта информация не подтверждается. Женщину отпустили под залог, следствие продолжается.

Ранее отца шестерых детей обвинили в изнасиловании туристки в Греции. Мужчине удалось доказать свою невиновность в суде, однако он лишился жены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Эти альфа-самцы взорвались». Трамп и Маск публично поссорились. Что привело их к вражде и чем это грозит президенту США?

    Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание

    Появились подробности об обследуемой взрывотехниками подозрительной машине в Москве

    ispace рассказала о причине неудачной посадки Hakuto-R M2 на Луну

    Медведев нашел альтернативный способ примирения Трампа с Маском

    Военный раскрыл тактику мягкой силы в зоне украинского конфликта

    В российской детской поликлинике не осталось ни одного педиатра

    Патриарх Кирилл вручил Лукашенко высшую награду РПЦ

    В России назвали «легким поглаживанием» новый массированный удар по Украине

    Замужнюю туристку обвинили в приставаниях к 20-летнему в турецкой бане на отдыхе в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости