Обвиненный в изнасиловании пьяной туристки отец шестерых детей выиграл суд и лишился жены

Отец шестерых детей, обвиненный в изнасиловании пьяной туристки в городе Малия, Греция, выиграл суд, но лишился жены из-за случившегося. Об этом сообщает Law&Order.

Уточняется, что инцидент произошел в 2019 году, а решение по нему суд вынес лишь в мае 2025-го. 35-летнего диджея полностью оправдали, объяснив решение недостатком доказательств. На вердикт также повлияло отсутствие пострадавшей в зале заседания. Американка даже не наняла адвоката, который представлял бы ее интересы.

Согласно данным расследования, девушка, которой на момент случившегося было 19 лет, отдыхала в баре, где познакомилась с диджеем и занялась с ним сексом. Затем она стала рассказывать всем посетителям, что ее изнасиловали. Испугавшийся клеветы мужчина сам отправился в полицию и заявил, что секс был по обоюдному согласию.

В участке американка сказала, что у нее есть туристическая страховка, покрывающая случаи изнасилований. Позже ей стало известно, что договор не распространяется на преступления сексуального характера. Суд предположил, что она потерял интерес к делу, поняв, что не сможет получить выгоду.

Из-за случившегося обвиненный диджей потерял жену — она подала на развод.

Ранее сообщалось о другой туристке, которая подверглась групповому изнасилованию на испанском курорте Марбелья. Преступники надругались над ней на арендованной вилле.