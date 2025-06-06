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07:35, 6 июня 2025Мир

Западный аналитик выразил недоумение из-за решений США по Украине

Аналитик Хеннингсен: Мир не понимает, что происходит в США в контексте Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Миру непонятно, кто осуществляет и руководит политикой Соединенных Штатов в отношении украинского конфликта. С таким заявлением выступил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен на YouTube.

«Мир смотрит и не понимает, что же происходит в Вашингтоне. Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) приезжает в Киев и ведет переговоры. Майк Помпео выступает на форуме в Одессе с громкими заявлениями», — отметил эксперт.

По словам аналитика, «все псы войны прибыли на Украину, это тоже своего рода знак».

Хеннингсен добавил, что все выглядит словно политический театр, призванный создать информационный шум, чтобы сбить всех с толку.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский рассказал, что лидеры западных стран, спонсируя Украину, преследуют личные финансовые или политические интересы.

В свою очередь, аналитик Скотт Риттер высказал мнение, что группа американских сенаторов пытается сорвать политику президента Дональда Трампа в отношении России и развязать войну между двумя странами.

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