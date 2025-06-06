Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:29, 6 июня 2025Из жизни

Женщина проснулась с плохим самочувствием и осталась дома на шесть лет

Ирландка провела дома шесть лет после одного неудачного дня
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: khuncho24 / Shutterstock / Fotodom

Жительница Ирландии провела шесть лет, практически не выходя из дома, из-за панического страха выйти на улицу. Об этом сообщает Daily Mirror.

25-летняя Рэйчел Уильямсон из графства Килдэре была менеджером по работе с клиентами и каждый день ходила в офис, пока однажды в декабре 2019 года не проснулась с плохим самочувствием и тревожностью. В тот раз она впервые осталась дома.

«Это появилось из ниоткуда. Я начала постоянно звонить на работу, придумывая любые отговорки, пока в итоге совсем не перестала выходить из дома», — вспоминает Уильямсон.

После того неудачного дня она покинула дом лишь 12 раз за шесть лет, пропустив даже юбилей отца. Лишь в сентябре 2024 года врачи диагностировали у ирландки агорафобию — боязнь открытых пространств.

«Я просыпалась с ужасом и не могла переступить даже порог сада», — признается Уильямсон. Ее спас бойфренд Майки Фэрроу, уговоривший женщину обратиться за помощью. После курса терапии и антидепрессантов девушка смогла впервые за шесть лет посетить пляж и кафе.

Материалы по теме:
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018

Сейчас Уильямсон постепенно возвращается к нормальной жизни. «Я чувствую, что потеряла самые ценные годы», — пожаловалась она.

По статистике, агорафобией страдает около 1,7 процента населения, причем женщины страдают от этого расстройства в два раза чаще мужчин.

Ранее жительница американского штата Нью-Джерси заявила, что после мучительных родов у нее появилась способность говорить с Богом. Кроме того, она утверждает, что научилась исцелять людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинцы отказались без объяснения причин». Обмен телами военных в формате «6000 на 6000» с Киевом сорвался

    Звезда «50 оттенков серого» рассказала о любви Педро Паскаля к ее гардеробу

    Археологи обнаружили родовую гробницу царя Мидаса

    Стало известно о коллапсе военного присутствия Европы в одном регионе

    Бизнес отреагировал на снижение ставки

    В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России

    Саперы достали из-под днища подозрительной машины в Москве неизвестный предмет

    Сафонов стал капитаном сборной России в товарищеском матче

    Мужчина полез на самую высокую гору США без страховки и не выжил

    Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости