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14:08, 6 июня 2025Из жизни

Женщина спасла собаку из-под колес поезда ценой своей жизни

В США женщина спасла собаку с рельсов и попала под поезд
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

В штате Нью-Гэмпшир, США, женщина спасла любимую собаку из-под колес поезда ценой своей жизни. Об этом пишет NBC 10.

42-летняя Алисия Леонарди гуляла вдоль рельсов с бывшим бойфрендом и его собакой Джексоном. Пес был без поводка и, услышав позади гудок поезда, выбежал на железнодорожные пути. Леонарди тут же бросилась Джексону на помощь, мужчина побежал за ней.

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Хозяева смогли выгнать собаку с рельсов, но не успели сойти сами и попали под поезд. Мужчина получил легкие травмы, а помочь женщине было уже невозможно. Мать Леонарди Кэтлин Коллис отметила, что она действительно любила Джексона, хоть он и не был ее питомцем. «Она смелая девушка», — заявила Коллис. У Леонарди осталась 24-летняя дочь.

Ранее сообщалось, что в Индии питбуль ценой своей жизни спас детей, к которым подкралась трехметровая королевская кобра. Пес расправился с рептилией, разорвав ее на 10 кусков, но во время схватки она успела ужалить его в морду.

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