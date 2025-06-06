Звезда «Рабыни Изауры» прилетела в Москву

Звезда сериала «Рабыня Изаура» Сантус посетила Москву вместе с сыном

Исполнительница главной роли в сериале «Рабыня Изаура» Луселия Сантус прилетела в Москву вместе с сыном Педро Нешлингом. Об этом пишет The Voice.

Сантус и Нешлинг осмотрели главные достопримечательности города. «Я же всегда тебе говорила — в "Диснейленд" я с тобой не пойду, но когда-нибудь приведу тебя в Кремль», — сказала артистка сыну во время прогулки по Красной площади.

Отмечается также, что они посетили один из московских ресторанов, который был удостоен мишленовской звезды в 2022 году.

Ранее культовый голливудский режиссер Оливер Стоун посетил площадки для кинопроизводства «Москино» и поделился своими впечатлениями.

Сериал «Рабыня Изаура» посвящен рабству в Бразилии. В СССР этот проект, показанный зрителям в 1988 и 1989 годах, стал очень популярен.