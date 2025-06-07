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12:50, 7 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный усомнился в словах Зеленского о деталях операции по атаке на российские аэродромы

Дандыкин о словах Зеленского: На мой взгляд, водители фур знали об операции СБУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Водители грузовиков с FPV-дронами, которые атаковали российские аэродромы, знали об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Просто вести машину, которую дали, это весьма и весьма [странно]. Я допускаю, что все понимали, что, как и почему», — предположил Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об обратном могут быть ложью.

«Кроме того, естественно, к этому были причастны другие службы, которые курируют украинские спецслужбы», — добавил он.

Следствие идет, поэтому скоро мы узнаем правду

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее Зеленский в интервью ABC News заявил, что водители фур с дронами не знали об операции СБУ. Издание уточняет, что беспилотники были спрятаны в «мобильных домах» с раздвижными крышами, которые загружались в грузовики, а затем открывались дистанционно для проведения операции. Также по словам Зеленского, Украина использовала в этой операции только оружие собственного производства.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Беспилотники на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали БПЛА.

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