Военный допустил подрыв авторитета Киева среди бойцов ВСУ после переноса приемки тел

Дандыкин: Перенос Украиной приемки тел подорвет авторитет Киева среди бойцов ВСУ

Перенос на неопределенный срок обмена военнопленными и приемки тел со стороны Украины подорвет авторитет Киева среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Авторитет Киева абсолютно подорван в наших глазах. А для тех, кто сейчас воюет, у них эта история сильно подорвет авторитет. Потому что все они все-таки просматривают новости. Так или иначе, ничего не скроешь. Это самая страшная кара, которая может быть», — рассказал Дандыкин.

Специалист напомнил, что полководец Александр Суворов в свое время говорил, что война заканчивается тогда, когда последний боец захоронен. «Если они вот так себе поступают и отказываются, то значит, это уже диагноз», — добавил он.

При этом военный эксперт усомнился в том, что бойцы ВСУ устроят бунт. «Там очень развит репрессивный аппарат. У каждого дуло за головой», — заключил он.

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок обмен военнопленными и приемку тел.

