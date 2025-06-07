Российские военные за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ

Расчеты БПЛА группы «Конторы» за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ

Расчеты ударных БПЛА группы «Конторы» российской группировки войск «Запад» за неделю уничтожили семь единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора.

Он уточнил, что российские военные, выполняющие боевые задачи на купянском участке фронта, выявили и уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ.

Ранее у Купянска в Харьковской области Воздушно-космические силы России уничтожили переправу через реку Оскол, которую использовали ВСУ. Кадры удара показало Минобороны России.