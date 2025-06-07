Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:32, 7 июня 2025Бывший СССР

Российские военные за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ

Расчеты БПЛА группы «Конторы» за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ
Алина Черненко

Фото: Александр Река / ТАСС

Расчеты ударных БПЛА группы «Конторы» российской группировки войск «Запад» за неделю уничтожили семь единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора.

Он уточнил, что российские военные, выполняющие боевые задачи на купянском участке фронта, выявили и уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ.

Ранее у Купянска в Харьковской области Воздушно-космические силы России уничтожили переправу через реку Оскол, которую использовали ВСУ. Кадры удара показало Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Напряженность между Россией и Германией растет. МИД ФРГ обеспокоен ответом России на высказывания Мерца

    В России указали на провокационные заявления лидера одной страны НАТО

    Сергей Зверев задолжал за коммуналку

    Российский подросток поджег машину у здания ФСБ

    Маск придумал название для новой политической партии в США

    Раскрыты планы о введении штрафов за склонение к абортам

    Россиянам раскрыли способы отключить мозг и хорошо выспаться

    Российские военные за неделю уничтожили два танка и пять пикапов ВСУ

    Завернутую в пакет новорожденную нашли у озера в российском регионе

    Управляющие компании будут отчитываться перед жильцами домов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости