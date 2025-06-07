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10:48, 7 июня 2025Силовые структуры

Российский подросток поджег машину у здания ФСБ

В Петербурге задержали подростка за поджог машины у здания ФСБ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сотрудники силовых структур задержали 15-летнего подростка, который пытался поджечь машину на улице Захарьевской в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском главке Следственного комитета России.

По версии следствия, задание на поджог юноша получил от неустановленных лиц через мессенджер. Кураторы пояснили, что в салоне автомобиля с определенной серией номеров находится взрывное устройство.

В четверг, 5 июня, подросток облил капот машины жидкостью для розжига и поджег его. Авто сразу же загорелось, а поджигателя задержали очевидцы. Сейчас молодому человеку предъявлены обвинения по статье о теракте. Следствие намерено отправить его под стражу.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах, звонивший представился подростку следователем ФСБ. Сам поджог произошел у здания местного управления ведомства.

Ранее суд приговорил к десяти годам лишения свободы бизнесмена из Иркутска, который четыре года назад поджег машину с шестилетним ребенком внутри.

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