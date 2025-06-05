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12:27, 5 июня 2025Силовые структуры

Российского бизнесмена осудили за поджог машины с шестилетним ребенком внутри

Бизнесмену из Иркутска дали 10 лет за поджог авто с шестилетней девочкой внутри
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил к десяти годам лишения свободы бизнесмена из Иркутска, который четыре года назад поджег машину с шестилетним ребенком внутри. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Мужчину признали виновным в покушении, вымогательстве, поджогах и втягивании подростка в преступления. Он проведет срок в колонии строгого режима.

Его сестру — соучастницу преступления — суд приговорил к 1,5 года колонии-поселения.

Все произошло в сентябре 2021 года. Женщина приехала с детьми к детскому саду и пошла отводить в здание одного из них, оставив машину с дочерью на парковке. В этот момент осужденный вместе с сестрой подошел к автомобилю, облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Сидевшую внутри салона девочку он не выпускал.

Ранее росгвардейцы задержали жителя Подмосковья, который облил сожительницу бензином и поджег.

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