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17:18, 7 июня 2025Россия

Срыв обмена телами военных назвали очередной странностью украинского руководства

Сенатор Перминов назвал срыв обмена телами очередной странностью властей Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Срыв обмена телами российских и украинских военных назвали очередной странностью киевских властей. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости сенатор Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов.

«Очередной ничем не мотивированный и не объясненный демарш украинской стороны — лучшая иллюстрация мировому сообществу странностей коллективного поведения украинского руководства. Искать мотивы и причины подобного рода модели поведения — дело темное и возможно, финансово сложное», — сказал Перминов.

Сенатор добавил, что настоящие причины «пренебрежения к памяти украинских солдат» может отыскать лишь сам народ Украины. Россия же, по его словам, отличается последовательным выполнением обязательств, взятых на себя в ходе последних стамбульских переговоров.

Тем временем стало известно, что обмен военнопленными и телами солдат и офицеров между Россией и Украиной перенесен на следующую неделю. Об этом сообщил глава украинского Координационного штаба по вопросам военнопленных Петра Яценко.

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