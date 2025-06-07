Сенатор Перминов назвал срыв обмена телами очередной странностью властей Украины

Срыв обмена телами российских и украинских военных назвали очередной странностью киевских властей. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости сенатор Совета Федерации от Ленинградской области Сергей Перминов.

«Очередной ничем не мотивированный и не объясненный демарш украинской стороны — лучшая иллюстрация мировому сообществу странностей коллективного поведения украинского руководства. Искать мотивы и причины подобного рода модели поведения — дело темное и возможно, финансово сложное», — сказал Перминов.

Сенатор добавил, что настоящие причины «пренебрежения к памяти украинских солдат» может отыскать лишь сам народ Украины. Россия же, по его словам, отличается последовательным выполнением обязательств, взятых на себя в ходе последних стамбульских переговоров.

Тем временем стало известно, что обмен военнопленными и телами солдат и офицеров между Россией и Украиной перенесен на следующую неделю. Об этом сообщил глава украинского Координационного штаба по вопросам военнопленных Петра Яценко.