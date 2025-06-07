Обмен военнопленными и погибшими между Россией и Украиной перенесли

Обмен военнопленными и погибшими с Украиной перенесен на следующую неделю

Обмен военнопленными и погибшими между Россией и Украиной перенесен на следующую неделю. Об этом со ссылкой на главу украинского Координационного штаба по вопросам военнопленных Петра Яценко сообщает BBC, передает Telegram-канал Ateo Breaking.

Обмен должен был состояться в субботу, 7 июня.

Ранее Киев заявил, что дата обмена якобы не была согласована, а Москва, по их мнению, предоставила списки, которые не соответствовали оговоренному подходу. Россия, в свою очередь, сообщила, что готова к старту обмена в соответствии с условиями, предложенными в Стамбуле.

