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17:03, 7 июня 2025Бывший СССР

Обмен военнопленными и погибшими между Россией и Украиной перенесли

Обмен военнопленными и погибшими с Украиной перенесен на следующую неделю
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Обмен военнопленными и погибшими между Россией и Украиной перенесен на следующую неделю. Об этом со ссылкой на главу украинского Координационного штаба по вопросам военнопленных Петра Яценко сообщает BBC, передает Telegram-канал Ateo Breaking.

Обмен должен был состояться в субботу, 7 июня.

Ранее Киев заявил, что дата обмена якобы не была согласована, а Москва, по их мнению, предоставила списки, которые не соответствовали оговоренному подходу. Россия, в свою очередь, сообщила, что готова к старту обмена в соответствии с условиями, предложенными в Стамбуле.

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