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09:57, 7 июня 2025Россия

Трое московских подростков пытались попасть на заброшенную смотровую площадку на лодке

Подростки пытались проникнуть на смотровую площадку в Серебряном Бору на лодке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Трое подростков на лодке пытались проникнуть на заброшенную смотровую площадку в московском Серебряном Бору. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло утром в субботу, 6 июня. Юноши подплыли к опоре Живописного моста на лодке и, оставив одного из них охранять плавсредство, полезли к смотровой площадке. Их быстро обнаружили благодаря камерам видеонаблюдения.

На место прибыли спасатели и пожарная машина. Подростков передали сотрудникам полиции.

Ранее водитель автобуса в Иркутске пострадал из-за нападения подростков с ножом, попытавшись заставить их прекратить резать сиденья в салоне.

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