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10:17, 7 июня 2025Экономика

Управляющие компании будут отчитываться перед жильцами домов

Путин обязал управляющие компании отчитываться перед жильцами домов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед жильцами многоквартирных домов. Как сообщает РИА Новости, отчет за предыдущий год будет предоставляться в I квартале текущего года, а также публиковаться в ГИС ЖКХ.

Действие закона распространяется не только на управляющие компании, но и на товарищества собственников жилья, а также жилищные и другие профильные потребительские кооперативы. В отчет необходимо включать сведения о финансово-хозяйственной деятельности такой организации, однако точный перечень и форму документа определит Минстрой России. Первые отчеты должны быть опубликованы уже в I квартале 2026 года.

Помимо этого, закон предусматривает изменения в части государственной регистрации прав на недвижимое имущество, если оно образовано в результате перепланировки помещения. Теперь местные власти обязаны в случае перевода жилого помещения в нежилой фонд или обратно направлять собственнику выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Ранее в России предложили выдавать отдельное жилье в общежитии студентам с супругами и детьми. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности

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