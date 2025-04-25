Отдельное жилье в общежитии предложили выдавать одной категории студентов

Студентам с семьями предложили выдавать отдельное жилье в общежитии

В России предложили выдавать отдельное жилье в общежитии студентам с супругами и детьми. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Авторами инициативы стали депутаты комитетов по молодежной политике, высшему образованию, а также комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. В рамках закона вузы должны будут не только предоставлять отдельное изолированное жилье студентам с семьями, но и заселять их в приоритетном порядке.

В пояснительной записке отмечается, что 60 процентов опрошенных студентов хотели бы вступить в брак и завести детей, однако только 3,3 процента студентов строят семьи. Большая часть респондентов живет с родственниками и не имеет жилья для создания семьи.

Кроме того, депутаты предлагают дать министерству науки и высшего образования и министерству просвещения право определять типовой порядок предоставления общежитий. Авторы считают, что это позволит создать единый базовый подход к порядку предоставления жилья и повысить эффективность использования помещений. В записке указано, что в сентябре 2023 года университеты с общежитиями не смогли обеспечить жильем более 12 процентов нуждающихся в нем студентов. При этом многие учащиеся, имеющие жилье, не пользуются им.

Ранее президент России Владимир Путин поручил навести порядок в сфере семейной ипотеки. Он заявил, что допкомиссии банков в отношении таких заемщиков недопустимы.