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22:57, 7 июня 2025Мир

В Мюнхене полиция застрелила напавшую на людей с ножом женщину

Bild: В Мюнхене полиция застрелила напавшую на прохожих с ножом женщину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Rolf Poss / IMAGO / Global Look Press

В Мюнхене полиция застрелила женщину, напавшую с ножом на людей. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел в 20:00 по местному времени (21:00 мск) на Терезиенвизе, где обычно проходит фестиваль пива «Октоберфест». Полиция выстрелила в нападавшую, вскоре она скончалась в больнице.

О мотивах женщины пока не сообщается. Газета подчеркивает, что, возможно, у нее были проблемы с психикой.

Ранее в немецком городе Пассау, расположенном в Баварии, мужчина на автомобиле марки Mercedes въехал в толпу. Согласно предварительным данным, в результате происшествия в больнице оказались пять человек.

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