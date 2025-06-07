В российском регионе у выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за умных очков

У выпускницы одной из школ в Ленинградской области аннулировали результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за использования умных очков. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональный комитет по образованию.
«Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — указали в ведомстве.
Отмечается, что пересдать экзамен в резервные дни ученица не сможет.
По данным «Фонтанки», выпускница снимала контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Видео отправляли тем, кто помогал решать задания экзаменов, а ответы диктовали через наушник.
Ранее в Москве выпускник пытался сдать ЕГЭ по биологии, послав на экзамен вместо себя другого человека. Так, учащийся пришел на тестирование со справкой об утере паспорта. Участники комиссии решили запросить дополнительные сведения о юноше из школы. После всех процедур стало ясно, что на экзамен явился посторонний.