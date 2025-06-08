Средства ПВО нейтрализовали семь летевших к Москве беспилотников

Собянин: Система ПВО Минобороны уничтожила семь БПЛА на пути к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбито еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В общей сложности система ПВО уничтожила семь БПЛА на пути к российской столице.

Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани временно не принимает и не выпускает самолеты.