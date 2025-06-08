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06:55, 8 июня 2025Россия

Средства ПВО нейтрализовали семь летевших к Москве беспилотников

Собянин: Система ПВО Минобороны уничтожила семь БПЛА на пути к Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: David W Cerny / Reuters

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбито еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), атаковавших Московский регион. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В общей сложности система ПВО уничтожила семь БПЛА на пути к российской столице.

Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани временно не принимает и не выпускает самолеты.

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