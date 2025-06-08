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12:56, 8 июня 2025Россия

Украина ударила по парковке в российском населенном пункте

ВСУ ударили по парковке в селе Никольское Белгородской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по парковке у продуктового магазина в населенном пункте Никольское Белгородской области. Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщил российский военкор Юрий Котенок в Telegram.

Как рассказал журналист, ВСУ целенаправленно били по скоплению мирных граждан в селе. По словам Котенка, при ударе пострадали несколько человек, одного из них спасти не удалось.

«На парковке, куда прилетел один из беспилотников — сильный пожар», — подытожил военкор.

Ранее 8 июня сообщалось, что Украина попыталась ударить по территории России тремя беспилотниками.

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